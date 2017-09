A do të arrestohet Frashër Krasniqi? [Video]

Policia e Kosovës është deklaruar pas rrahjes së dy deputetëve të Kuvendit të Kosovës, atij të Vetëvendosjes, Frashër Krasniqit dhe atij të Nismës, Milaim Zeka gjatë një emisioni televiz.

Zëdhënësi i policisë së Kosovës, Baki Kelani ka thënë për ‘Indeksonline’ se PK-ja i posedon të gjitha informacionet me pamjet e publikuara lidhur me këtë rrahje.

Po ashtu Kelani ka treguar se do të ndërmerren menjëherë veprimet e nevojshme ligjore.

“Policia e Kosovës i posedon të gjitha informacionet dhe pamjet e publikuara lidhur me ngjarjen/incidentin e ndodhur në studion televizive të Klan Kosovës, dhe për këtë në konsultim me prokurorin kompetent, menjëher do të ndërmarr të gjitha veprimet e nevojshme ligjore. Me respekt Zimp”, ka thënë Kelani.

Komentet

Komente

Sqarim: Ndalohen fyerjet dhe përdorimi i gjuhës ofenduese. INFOSOT mban të drejtën e publikimit ose jo të një komenti të caktuar. Përmbajtja e komenteve nuk pasqyron, qëndrim editorial të redaksisë së portalit INFOSOT. Ju faleminderit për mirëkuptimin!