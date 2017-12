“Talenti i së ardhmës Albios Ramushi”

Albios Ramushi është nga Gjilani jeton në Prishtinë, është 11 vjeçar mesimet i vijon në shkollën Pavarësia në Prishtinë është në klasën e gjashtë.

Albiosi me futboll ka filluar të mirret që nga mosha pesë vjeçare, në moshën gjasht vjeçare për 7 muaj është stervitur edhe në klubin Zvicren të kategoris së tret në klubin Servete – B, kurse për afër tre vite stërvitet në akademin e futbollit “Top Futboll” në Kosovë, ku kjo akademi ka model shkollen e Ajaksit, Holandës, këtu Albiosi faleminderon, trenerët Driton Manaj, Eduard Çarri dhe Granit Dervisholli, për punën e pa lodhshme që po e bëjen me nxënsit e kësaj shkolle, po ashtu ishte edhe në shumë shkolla të futbollit, para se të kaloj në ketê shkollë, transmeton Infosot.com.

Albiosi po ashtu pritet shumë shpejt nga menaxher të shumtë të vizitohet dhe ta marin më vete në prova e si distenacion i mundshem mund të jetê prapë Zvicrra.

Albiosit sikur nuk i mjafton vetëm futbolli ai kohën e fundit po mirret edhe me modelizëm dhe sê shpejti do tê marë pjesë në një event bukurie me karakter mbarëkombëtar.

Niherit Albiosi është edhe nxënes i shkelqyer, në mesime.

Porosia e Albiosit në prag të festave të fundvitit për moshatarët e tij është, që sa më tepër të mirremi me sport, aq më mirë është për shëndetin tonë, kurse vetëm me punë, disiplin, e me një kultur të lartë i arrijmë të gjitha.

