Ora 7 – Suhareka me hipodromin e parë në Kosovë – Klan Kosova Gazetari Ardian Gaxherri sjellë reportazhin nga Hipodrumi i parë në Kosovë. Investim mbi 2 milion euro qe u shndërrua në një arenë ku kuajt mund të sfilojnë dhe garojnë. Hipodrumi i Suharekës do të jetë nikoqir i garave ballkanike me kuaj që pritet të mbahen për herë të parë ne Kosovë.

Posted by Ora Shtate nê Klan Kosova on Friday, September 29, 2017