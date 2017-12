Spektakël nga Unitedi ndaj Arsenalit, dy gola në fillim të derbit (Video)

Manchester Unitedi ka kaluar në epërsi ndaj Arsenalit me dy gola të shpejtë, duke filluar kështu derbin e javës në Ligën Premier në mënyrën më të mirë të mundshme.

Goli erdhi nga Valencia në minutën e katër, kjo pas asisitmit nga Paul Pogba.

Valencia’s goal to put us 1-0 up away to Arsenal

Pogba assist pic.twitter.com/2wjBCwpFkx

