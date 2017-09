Spahiu mëngjes pune me Fleckestain, për çfarë biseduan?

Deputeti Përparim Spahiu është kapur sot nga objektivi i 360grade.al, në njëmëngjes pune, me eurodeputetin socialdemokrat gjerman Knut Fleckestain, i cili i ka shpeshtuar vizitat e tij ne Shqipëri dhe ka shpeshtuar sidomos takimet me deputetët e spikatur të LSI. Mendohet se eurodeputeti gjerman ka ftuar Spahiun, në këtë takim kokë më kokë, pasiqë do të kuptojë sa më thellë divorcin politik qëndodhi pas zgjedhjeve të 25 Qershorit, ndërmjet PS dhe LSI.

Fleckestain, duke takuar Spahiun, ish bankier, deputet i Dibrës në mandaatin e vet të dytë, dhe ekspert i çështjeve ekonomike dhe finaciare të LSI, për të kuptuar, diferencat e thella programore dhe konceptuale, që po vërehen në këto dy parti të Majta. Ndër të tjera Spahiu është një ndër ata deputetë të LSI, që ka artikuluar më së shumti analiza ekonomike, tejet kritike ndaj politikave të konçesioneve të Qeverisë Rama.

Hapur kundër importit të Plehrave dhe i angazhuar në një betejë politike frontale për statusin e minatorit dhe për domosdoshmërinë jetike të Rrugës së Arbërit

