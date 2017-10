Sot nis viti i ri akademik në Universitetin e Prishtinës

Rektori i UPS-së prof. dr. Marjan Dema përmes një njoftimi për media ua ka rikujtuar të gjithë studentëve të Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina” se viti i ri akademik 2017-2018 fillon sot më datë 02 tetor 2017 (e hënë).

Në njoftim bëhet me dije se për studentët e rinj, të gjitha njësitë akademike do të organizojnë ceremoni të mirëseardhjes me rastin e këtij fillim viti.

Rektori i Universiteti te Prishtinës “Hasan Prishtina, prof. dr. Marjan Dema, së bashku me menaxhmentin, mësimdhënësit dhe stafin administrativ u ka dëshiruar studentëve një vit të mbarë akademik.

