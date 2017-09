Në këtë artikull, do t’ju paraqesim disa këshilla se si të pastroni mushkëritë për 72 orë.

Gjëja e parë që duhet të bëni është që të largoni të gjithaproduktet e qumështit nga dieta juaj, në mënyrë që të hiqni qafe toksinat e produkteve bulmetore. Në ditën e parë të pastrimit, duhet të pini një filxhan çaj bimor para gjumit. Kjo do të nxjerrë të gjitha toksinat që shkaktojnë kapsllëk në zorrë. Gjatë pastrimit, nuk duhet të mbingarkoni mushkëritë apo ndonjë pjesë tjetër të trupit me punë të vështira, shkruan femra.net

Para mëngjes shtrydhni 2 limona në 300 ml ujë. Konsumoni 300 ml lëng grejpfrut. Nëse nuk ju pëlqen shija, zëvendësojeni me lëng ananasi. Të dyja këto lëngje përmbajnë antioksidantë natyrore që përmirësojnë sistemin e frymëmarrjes. Midis mëngjesit dhe drekës, duhet të pini 300 ml lëng karrote.

Ky lëng do t’ju ndihmojë të alkalinizoni gjakun gjatë pastrimit 72 orësh. Gjatë kohës së drekës pini 400 ml lëng të pasur me kalium. Kaliumi vepron si një tonik pastrues. Bëni 400 ml lëng boronicë para se të shkoni në shtrat, i cili do t’ju ndihmojë në luftën kundër baktereve që mund të shkaktojnë infeksione në mushkëri.

Gjimnastika e trupit dhe ushtrimet. Mund të humbni shumë toksina përmes një dushi 20-minutësh të

nxehtë të përditshëm. Në një enë me ujë të nxehtë vendosni 5-10 pika vaj eukalipt. Vendosni kokën mbi enë dhe mbulojeni me një peshqir. Thithni avullin derisa uji të ftohet.