Si e goditi Kosovën, Erdogani i tërbuar me referendumin e kurdëve?

Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka reaguar i tërbuar me referendumin e kurdëve të Irakut duke paralajmëruar sanksione kundër kësaj zone. Ai ua ka kujtuar shembullin e Kosovës e cila po ka problem me njohjen duke konstatuar se” Kosova ende nuk është shtet”.

Erdogan ka paralajmëruar sanksione të ashpra kundër kurdëve dhe iu ka kujtuar Kosova ndërkohë që këto deklarata kanë nxitur reagime të mëdha në rrjetet sociale, shkruan Gazeta Express.

“Ju do të mbeteni askund nga momenti kur ne fillojmë t’i zbatojmë sanksionet. Gjithçka do të mbarojë kur ta mbyllim gypin. Të gjitha të hyrat tuaja do ta marrin fund” ka thënë ai.

Më pas, Erdogan ka bërë krahasimin me Kosovën, duke thënë se çfarë u duhet kurdëve vetëm një njohje –ajo e Izraelit.

“Kosovën e kanë njohur 114 shtete, por fatkeqësisht Kosova ende nuk u bë shtet” ka thënë Thaçi.

Më pas ai ka shpalosur edhe detaje të takimit me Hashim Thaçin gjatë javës që shkoi në New York.

“Ende ka shqetësime. Në Kombet e Bashkuara e takova Presidentin (e Kosovës) më luti, pasi aktualisht jemi kryesues të Organizatës së Bashkëpunimit Islamik, thuajini edhe shteteve tjera myslimane që të na ndihmojnë dhe kështu t’i sigurojmë votat e nevojshme për t’u bërë shtet”.

