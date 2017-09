Si dukej Majlinda Bregu në "Shqipërinë tjetër"!

Por gjatë mëngjesit të sotëm ajo ka publikuar në rrjete sociale një foto të rreth 19-viteve më parë së bashku me të bijën Kejdën, asokohe vetëm 9-muajshe. Bregu është bërë nostalgjike me rastin e ditëlindjes së vajzës së saj. Por ajo çfarë bie më tepër në sy në këtë është pamja e ish-deputetes së PD-së, e cila dukej po aq elegante sa sot. “Kur Kejda ishte vetem 9 muaj-she… @kejda . Do kerkoj dhe fotot tuaja sot Bea & Tea,”-ka shkruar Majlinda në rrjete sociale./Gazeta Express/