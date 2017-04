Shtyhet seanca ndaj Qemajl Mustafës dhe të tjerëve, munguan avokatët

Është shtyrë seanca ndaj ish kryetarit të Gjilanit Qemajl Mustafa dhe të tjerëve, te akuzuar për pjesëmarrje dhe organizimim të grupit kriminal, keqpërdorimi i autorizimeve në ekonomi dhe shpërdorimi i pozitës zyrtare.

Kjo ka ndodhur për shkak të mos prezencës së avokatëve ndaj të gjithë të akuzuarve, shkruan lajmi.net.

Senaca e radhën sipas njoftimit nga Gjykata Themelore e Pejës, do të mbahet më 22 maj.

Njoftimi i plotë:

“Ju njoftojmë se sot me dt. 19 prill 2017 ne orën 10:00 është mbajtur seanca fillestare per çështjen gjyqësore penale P.nr. 227/16 ku te akuzuar janë ish kryetari i Gjilanit Qemajl Mustafa etj, te akuzuar për veprat penale pjesëmarrje ose organizimi i grupit kriminal nga neni 274 par.2 te KPK-së, keqpërdorimi I autorizimeve ne ekonomi nga neni 236 par.1 te KPK-së dhe shpërdorimi i pozitës zyrtare ose I autorizimit nga neni 339 par.3 te KPK-së e cila është mbajtur në objektin e Kuvendit Komunal- Pejë.

Për shkak te mos prezencës se avokateve ndaj të gjithë të akuzuarve, seanca gjyqësore është shtyrë me dt. 22.05.2017 ne fillim nga ora 10:00. Ndërsa për vendin se ku do te mbahet seanca do t’iu njoftojmë me kohë nëpërmes emalit”, thuhet mes tjerash aty.

