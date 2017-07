‘’Shoqata e dalë nga lufta’’ mijëra euro borxh komunës së Ferizajt

Qiramarrësi i parkingjeve, “Shoqata e dalë nga lufta” nuk është treguar aspak korrekt në pagesat e qirave ndaj Komunës së Ferizajt.

Kështu të paktën thuhet në gjetjet që janë bërë nga Zyra Kombëtare e Auditimit.

Sipas tyre, kjo shoqatë ka shfrytëzuar pas asnjë ‘lekë’ pronën e cila i është ndarë nga Muharrem Sfarqa.

“Auditori ka gjetur se qiramarrësi i parkingjeve ‘’Shoqata e dalë nga lufta’’, e cila për ç’do muaj ngarkohet nga Komuna me 3 mijë euro, qiramarrësi nuk i ka paguar cent të vetëm për vitin 2016”, shkruan Indeksonline.

Mirëpo, pavarësisht kësaj, Komuna nuk është se ka marr një hap në këtë drejtim. Madje as faturat për qiramarrësin në fjalë nuk shpërndahen e as nuk dorëzohen në zyrën e shoqatës.

Sipas auditorit, menaxhimi i dobët i kontratave në lidhje me pronat e dhëna me qira si dhe mos gatishmëria për të ndërmarrë masa efikase për inkasimin e të hyrave, rrisin rrezikun e keqpërdorimit të pronës publike.

“Për testimin e të hyrave nga qiraja kemi marrë 13 mostra në shumë 24,710€. Rast specifik nga mostrat e testuara ishte qiramarrësi i parkingjeve ‘’Shoqata e dalë nga lufta’’ e cila për çdo muaj ngarkohet nga komuna me 3,000€ derisa qiramarrësi nuk ka paguar asnjë cent për vitin 2016 e as në vitin paraprak. Komuna nuk ka marrë ndonjë veprim as në vitin e kaluar as në këtë periudhë të auditimit’’, thuhet në raportin e auditorit.

Vlera e humbjeve vetëm për vitin 2016, sipas auditorit është 36 mijë euro, ndërsa shuma e pa arkëtuar në total është 202 mijë e 560 euro.

“Vetëm për këtë periudhë raportuese, komuna ka humbje financiare prej 36,000€ për vitin 2016, derisa shuma totale e pa arkëtuar nga qiramarrësi në fjalë ishte 202,560€’’.

Me këtë rast auditori i ka rekomanduar kryetarit Svarqa, ta shqyrtojë rastin pse qiraja e kontraktuar nuk po paguhet si dhe ta informoj Kuvendin për problemet eventuale me qiramarrësin. Pasi të sigurojë një analizë të detajuar, të propozoj masat e duhura, duke mos i përjashtuar edhe masat gjyqësore dhe ato administrative (nëse ka nevojë)’’. Kjo është vetëm njëra prej shkeljeve të evidentuara.

