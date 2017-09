Por, falë një aktiviteti shumë më të shtuar me këngë e videoklipe, e madje edhe me paraqitje televizive, ajo tashmë është më e popullarizuar dhe njerëzit interesohen më shumë për të.

Këngëtarja së fundi ka publikuar videoklipin e këngës “Do mbijetoj”, që u mirëprit nga publiku dhe që në Youtube ka marrë mbi 1 milion shikime.

Këngëtarja së fundi po shfaqet hera herës edhe provokuese. Në të vërtet, të tillë e shfaqin disa veshje të saj skenike. Epo, janë skenike do të thoshte këngëtarja, shkruan “Kosovarja”. Në këtë foto që po e publikojmë, Gashi shihet me gjoks mjaftë të ekspozuar e me trëndafila në dorë.

Kush ja dhuroj?