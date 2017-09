Kryetari i Listës Serbe Goran Rakic dhe Drejtori i të ashtuquajturës, Zyre për Kosovën, Marko Gjuriq, do të takohen nesër, 14 shtator në Moskë, me një delegacion të nivelit të lartë të partisë ruse.

Temat që do të diskutohen ndërmjet tyre pritet të jenë futja në qeverinë “Haradinaj”, Asociacioni i komunave me shumicë serbe si dhe zgjedhjet e ardhshme lokale që do të mbahen me 22 tetor, shkruan Indeksonline

“Lista serbe është mirënjohëse për mbështetjen që kishte marrë nga Putinit dhe Rusia e Bashkuar”, tha Rakiq, para takimit.

Ndërkaq, ai nuk la pa falënderuar Rusinë dhe partinë e presidentit Vladimir Putin rreth kontributit të tyre në arenën ndërkombëtare rreth çështjes së Kosovës.

Rakic, poashtu tha se lista e Serbisë do të ketë kontakte të vazhdueshme me Moskën për të vazhduar luftën e interesave të popullit serb dhe shtetit në Kosovë.

