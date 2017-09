Shkencëtarët kanë zbuluar sa i papastër është peshqiri juaj

Së fundmi shkencëtarët kanë sugjeruar se peshqirët e tualetit duhet t’i pastrojmë pas çdo tri apo katër përdorimeve – gjë të cilën shumica e njerëzve nuk arrijnë ta bëjnë.

Megjithatë, çfarë mund t’ju bind ta bëni këtë, është fakti se hulumtimet e reja kanë treguar se shumica e peshqirëve janë të ndotur me baktere të cilat shkaktojnë sëmundje të ndryshme, transmeton Telegrafi.

Nëse peshqiri juaj nuk është pastruar për vetëm dy ditë, dhe e thani fytyrën me peshqirin e dorës, mundësitë janë se do të keni më shumë baktere E. Coli në fytyrë sesa nëse do ta futnit kokën në guaskën e tualetit.

Rreth 90 për qind të peshqirëve të tualetit janë të kontaminuar me baktere coliform, ndërsa rreth 14 për qind e peshqirëve përmbajnë bakteren E. Coli.

Në disa raste, shkencëtarët kanë gjetur në peshqir edhe gjurmë të bakteres salmonellës.

Peshqirët, sipas shkencëtarëve, janë vendi i përsosur për baktere sepse çdo herë që i përdorim ata ne transferojmë baktere natyrale të lëkurës në sipërfaqen e tyre, së bashku me çdo mikrob tjetër që mund ta kemi. /Telegrafi/