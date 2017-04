Shikoni pse nuk përmbahet Morena nga gëzimi (FOTO)

Morenën e shohim tërë kohës është aktive në llogarinë e saj në Instagram me publikime të shumta, dhe kryesisht janë këto makina luksoze, veshje firmato. Ajo së fundmi ka blerë një palë atlete dhe si duket Morena është gëzuar shumë që nga dita e djeshme ka publikuar foto me këto atlete. Morena t’i kesh me shëndet.