Sherifi, opozitës: Nëse qeveria kryen pazare me listën serbe, ju mbështes me rrëzu

Shefi i grupit Parlamentar nga Nisma për Kosovën, Billal Sherifi ka folur në foltoren e Kuvendit që po mbahet seanca e jasshtëzokshme.

Sherifi i ka thënë opozitës e veçanërisht Glauk Konjufcës që të vazhdojnë të flasin pasi që parlamenti ju jep atë të drejtë, transmeton Indekosnline.

Ai ju ka përmendur këtyre të fundit se personalisht ju ka thënë se në atë moment që i bëjnë 60 vota do të ju mbështet me votë pro për ta formuar qeverinë, por sipas Sherifit një gjë e tillë nuk kanë arritur ta bëjnë.

Sherifi ka folur edhe për çështjen e Demarkacionit e Asociacionit ku është zotuar se nuk do të ndërmarrin veprime tjera përveçëse të njëjta sa që ishin edhe në opozitë.

Fjalimi i plotë i Sherifit:

Une për herë të parë po dal ne këtë foltore të kësaj salle të kuvendit dhe për dallim nga shumë koleg unë po ju them opozitës mos u naleni të folurit se vet parlamenti vjen prej fjalës parla me fol bashke qka ju mendoni, përderisa na jepni edhe ju drejten me fol.

Qeveria është për me punu ne deputetë për me fol , glauku fillojë me filozofu, pika jem e vështrimit ju sheh juve ktu tash përshkrimin e glaukut se si erdhi deri të formimi i qeverisië sigurisht ai e ka nis prej pikes së vet të vështrimit.

Sovrani të prodhojë tri grupe relativisht politike, mos të hyn në parti me koalicione politike , glauku ka harruar dhe e ka mbajt në mend atë 3 orëshin e listës serbe po nuk e përmeni atë 3 mujorin sovranit që ja humben vendit tre muaj, vështrimi jem thotë se se pse kjo nuk u krye është kryeministri,

Kjo e bllokoj republikën e Kosovës dhe Kuvendin, Lista serbe që nuk bën pjesë e njerëzve hipokrit kosova ju ka prit 3 muj dit nëse i bëni 60 deputet do ta keni votën time, por nuk keni arrit ta bëni këtë gjë, ne e mi Haradinaj kryeminister, ju thate se Albin kurtin, dhe LAA doli meAvdullah Hotin.

Qeveri Kosova gjithmonë ka me pas une kam qenë një nga ideatorë prej vitit 2014 që mos me kanë fitues të zgjedhjeve me marrë të drejtë Kushtetuese por lojën e prishi Enver Hasani, që ka caktuar këtë të drejtë kushtetuese.

Qeveritë e Kosovës mes shumicve të mëdha shqiptare kanë bërë dëme të mëdha në vend, qeveria deri tash nuk e kanë kushtëzuar pakicat, nëse kjo qeveri kryen pazare me listën serbe ju jeni aty dhe unë jam aty për ta rrëzuar këtë qeveri.

Demarkacioni marrëveshje me lsitën serbe nuk ak dhe nuk do të ketë, unë zotohem se të gjitha ato marrëveshje sa kemi qenë në opozit që i kemi kundërshtuar do ti kundërshtojmë apet, nuk do të ketë zbrapse as për demarkacion as për asociacion, këtu jemi të gatsshëm për ti kryer këto çështje./Indeksonline/

Komentet

Komente

Sqarim: Ndalohen fyerjet dhe përdorimi i gjuhës ofenduese. INFOSOT mban të drejtën e publikimit ose jo të një komenti të caktuar. Përmbajtja e komenteve nuk pasqyron, qëndrim editorial të redaksisë së portalit INFOSOT. Ju faleminderit për mirëkuptimin!