SHBA: Është populli i Kosovës ai që duhet zgjedhur se kush duhet ta udhëheqë shtetin

Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës është shprehur e lumtur me numrin e madh të votuesve në zgjedhjet e 11 qershorit. Megjithatë, ata thonë se është në dorën e qytetarëve të Kosovës që ta zgjedhin se kush duhet të udhëheqë me shtetin.

“Ishim të lumtur kur pamë se aq shumë qytetarë dolën për të votuar. Është populli i Kosovës ai që duhet zgjedhur se kush duhet ta udhëheqë shtetin”, ka thënë për “Zërin” zëdhënësja e ambasadës së SHBA-së në Kosovë, Michelle Schon.

Sipas saj, SHBA-ja shpreson që Kosova sa më parë ta formojë një qeveri e cila do të merrej me problemet akute për vendin, siç janë: zhvillimi ekonomik, integrimi evropian e stabiliteti rajonal.

“Ne e kuptojmë se të gjithë presin certifikimin e numërimit të votave nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Pasi që të certifikohet vota ne shpresojmë se shpejt do të formohet një qeveri, e cila do të mund të fillojë t’i zgjidhë problemet akute, gjë që do ta avancojë zhvillimin politik dhe ekonomik të Kosovës, integrimin e saj euroatlantik dhe stabilitetin rajonal”, ka thënë më tutje Schon.

Në fund Schon ka thënë se çdo vonesë në formimin e Qeverisë së vendit nuk do të ishte në interesin e qytetarëve dhe ekonomisë së Kosovës. “Vonesat e gjata në formimin e Qeverisë nuk janë në interesin më të mirë të Kosovës, ekonomisë së saj dhe popullit të saj”, ka përfunduar Schon.

