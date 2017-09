Serbia tmerrohet nga vizita e Thaçit në Vatikan

“Shefi i shtetit të rremë sot në Vatikan”, është mbi titulli i gazetës “Blic”. Kjo gazetë shkruan se Thaçi në takim me Papen do të kërkoj njohën e Vatikanit.

“Presidenti i shtetit të rremë të Kosovës, Hashim Thaçi sot në audiencë te Papa Françesku do të kërkojë nga Vatikani që ta ndryshojë qëndrimin e vet në lidhje me pavarësinë e Kosovës”, shkruan Blic.

Mediat në Serbi janë alarmuar që Thaçi pas Papes, për herë të tretë do të qëndrojë në Uashington. ‘Nga Roma, Thaçi do të vazhdojë për Uashington, në mënyrë që në bashkëbisedim me zëvendës presidentin e SHBA-ve Michael Pence ta lus Amerikën të përfshihet në dialogun mes Beogradit dhe Prishtinës’, thuhet ndër tjera.

Megjithatë, shefi i diplomacisë Vlladisllav Jovanoviq është mundur t’i qetësoj qytetarët serbet. Ai ka thënë se vizitat e Thaçit nuk do ta përmirësojnë pozitën e Kosovës.

Presidenti Thaçi, sot do të takoj Papa Françeskun, ku do ta falënderoj për mbështetjen që i ka dhënë popullit të Kosovës, në periudha të ndryshme, si dhe për rolin e tij në promovimin e paqes. Ndërkaq, nesër i pari i Republikës së Kosovës, Hashim Thaçi, do të udhëtojë drejt Uashingtonit, ku do të takojë zëvendëspresidentitn Michael Pence.