Kryeministri i Republikës së Kosovës, Ramush Haradinaj ka pranuar urim për zgjedhjen e tij në krye të Qeverisë së Kosovës nga Senatorja e shtetit Iowa (ShBA), Joni K. Ernst, shkruan infosot.

Në urim thuhet:

I nderuari kryeministër Haradinaj,

Ju lutem pranoni urimet e mia për zgjedhjen tuaj si Kryeministër i Republikës së Kosovës. Në këtë rol të ri, do të keni mundësinë të udhëhiqni kosovarët në një epokë të ndërtimit të paqes, reformave dhe zhvillimit ekonomik. Mezi pres që të forcojmë lidhjet tona dypalëshe dhe bashkëpunimin në fushën e sigurisë në rajon.

Siç e dini mirë, Kosova ka një marrëdhënie të veçantë me shtetin e Iowa-s.

Qeveria juaj ka pritur me zemërgjerësi qindra pjesëtarë të Gardës Kombëtare të Iowa-s të cilët luajnë rol kyç në sigurinë e Kosovës.

Kam kënaqësinë që të punojmë bashkërisht përmes Programit të Partneritetit Shtetëror. Si shtete simotra, e vlerësoj lartë këtë marrëdhënie dhe mezi pres që të punoj me ju, si dhe me gjithë Qeverinë e Kosovës në këtë periudhë të re.

Komentet

Komente

Sqarim: Ndalohen fyerjet dhe përdorimi i gjuhës ofenduese. INFOSOT mban të drejtën e publikimit ose jo të një komenti të caktuar. Përmbajtja e komenteve nuk pasqyron, qëndrim editorial të redaksisë së portalit INFOSOT. Ju faleminderit për mirëkuptimin!