Selimi: Thaçi tërhoqi Projektligjin për FSK-në për ta bërë temë diskutimi në Bruksel

Deputeti i Kuvendit të Republikës së Kosovës nga radhët e Vetëvendosjes, Rexhep Selimi, gjatë seancës së Kuvendit kërkoi dorëheqjen e presidentit Hashim Thaçi, pasi sipas tij premtoi transferimin e FSK, por një premtim të tillë nuk e mbajti.

Ai tha se Kosova nuk ka ushtri pasi që Qeverisë së Kosovës i ka munguar vizioni dhe vullneti për një gjë të tillë.

“Nuk luhet me sigurinë dhe sovranitetin Republikës së Kosovës. Njëjtë bëri edhe kohë më parë kur ishte kryeministër që solli në Kuvend amendamentet kushtetuese për FSK-në. Mirëpo ato i solli me qëllim që të dështojnë dhe të krijojnë vende të rezervuara për Listën Serbe”, tha ai, raporton Telegrafi.

Selimi tha se presidenti Thaçi ka tërhequr projektligjin për FSK-në për t’i hapur rrugë kësaj teme në Bruksel.

“Thaçi po e rrezikon vendin, po ashtu ka vënë në rrezik edhe bashkëpunimin me aleatët strategjik siç është NATO dhe SHBA. Ushtria i duhet Kosovës, por edhe NATO-s. Sikur Kosova të kishte ushtrinë e saj do të ishte mirë për NATO-n sepse ajo do të merrte barrën vet”, u shpreh Selimi. /Telegrafi/

Komentet

Komente

Sqarim: Ndalohen fyerjet dhe përdorimi i gjuhës ofenduese. INFOSOT mban të drejtën e publikimit ose jo të një komenti të caktuar. Përmbajtja e komenteve nuk pasqyron, qëndrim editorial të redaksisë së portalit INFOSOT. Ju faleminderit për mirëkuptimin!