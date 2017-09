Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Rexhep Selimi beson se kryeministri i Kosovës, Ramush Hadarinaj do ta shkarkojë ministrin e Bujqësisë, Nenad Rikalo, pa pasur nevojë që Lëvizja Vetëvendosje të organizoj protesta si në rastin e shkarkimit të Aleksandër Jabllanoviqit, shkruan arbresh.info.

Selimi ka theksuar se VV nuk do të heq dorë nga shkarkimi i Rikalos, duke thënë se kjo parti i ka dhënë kohë të mjaftueshme qeverisë Haradinaj që të shkarkoj nga posti i ministrit, Nenad Rikalo.

“Ja kemi dhënë rastin dhe kohën e mjaftueshme kryeministrit Haradinaj me shkarku dhe po presim reagimin e qeverisë. Kështu kemi vepruar edhe me qeverinë Mustafa për Jabllanoviqin. Pra ashtu siç ja kemi dhënë kohën Mustafës për shkarkimin e Jabllanovicit ashtu do t’i japim kohë edhe Haradinajt”, ka thënë Selimi për arbresh.info.

I pyetur se nëse qeveria Haradinaj nuk merr ndonjë veprim konkret rreth kësaj, a do të organizojnë protesta si në rastin e Jabllanovicit, Selimi u shpreh optimist se Haradinaj do ta shkarkoj ministrin Rikalo.

“Nuk mund të flas për situata hipotetike, në rastin e Haradinaj në kemi kërkuar shkarkimin e tij presim reagimin e tij dhe pastaj shohim, por, ne nuk heqim dorë nga kërkesa për shkarkimin e tij. Unë besoj që Haradinaj do ta shkarkojë ministrin Rikalo pa pasur nevojë për protesta”, tha me tej Selimi.

Po ashtu edhe i pari i kësaj partie, Visar Ymeri ka thënë se do të insistojnë vazhdimisht që Nenad Rikalo të shkarkohet nga posti i ministrit.

“Do të insistojmë vazhdimisht që ky ministër të shkarkohet. Do te jetë insistim i jonë i vazhdueshëm. Qeveria duhet përmes një akti sovranizues ta shkaktojë këtë ministër dhe të dëshmoj para qytetarëve se këtu ne qeverisjen e Kosovës qeverisemi nga një qeveri e jona e jo nga Beogradi. Nëse ky shkarkim nuk ndodh atëherë kjo qeveri dëshmon se është e varur nga vullneti i Vuciqit”, ka thënë Ymeri për RTK-në.

Pas akuzave të banorëve në lagjen “Dardania” se ministri Rikalo ka maltretuar shqiptarë gjatë luftës në Kosovë, tashme zyrtarisht Policia e Kosovës ka nisur hetimet për këtë rast.

