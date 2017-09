‘Selfie’ e Bush, Clinton e Obama ka habitur shumëkënd – të gjithë po pyesin kush është personi me ata në imazh (Foto)

Ish-presidentët amerikanë Barack Obama, George W. Bush dhe Bill Clinton, kanë marrë pjesë gjatë javës së kaluar në garën nacionale të golfit e njohur ndryshe si “kupa presidenciale”, me ç’rast kanë bërë një selfie e cila me shpejtësi të madhe është shpërndarë në internet.

Dhe derisa ekipet amerikane po luanin, kurse tifozët e tyre brohorisnin, në Twitter është shfaqur nga askund një selfie e golfistit të njohur amerikan Fill Mickelson me tre ish-presidentët amerikanë, transmeton Telegrafi.

When you can take a selfie with three US Presidents, you do it!! pic.twitter.com/E3pNlZ07gs

— Tim Mickelson (@goodwalkspoiled) September 28, 2017