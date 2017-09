Facebook pritet të rrisë përdorimin e historive të Instagram duke lejuar përdoruesit ti publikojnë ato në rrjetin social Facebook.

Ky funksionalitet po testohet me një numër të vogël përdoruesish të Instagram tha një zëdhënës i kompanisë.

Sipas screenshot-eve të kapuara, mund të shohim nga imazhi i paraqitur sesi përdoruesit mund të postojnë të njëjtën foto dhe video të historive të Instagram në aplikacionin kryesor të Facebook.

Instagram is testing option to share your ‘Story’ directly to Facebook

— Matt Navarra ⭐️ (@MattNavarra) September 6, 2017