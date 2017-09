Samsung Electronics Co., Ltd. njoftoi sot teknologjinë e re revolucionare të lavatriçes QuickDrive™ që do të lançohet në IFA 2017 në Berlin. Në zemër të makinës larëse WW8800M është teknologjia ekskluzive e Samsung QuickDrive™, e cila u siguron konsumatorëve fuqinë për të reduktuar në mënyrë dramatike kohën që duhet për të realizuar procesit e larjes duke e përgjysmuar1.

Opsioni “Super Speed”, një larje ditore përfundon brenda vetëm 39 minutave, duke u ofruar konsumatorëve zgjidhjen afatgjatë që ata gjithmonë e dëshironin, por asnjëherë nuk e kishin, pa kompromentuar performancën e larjes1, efikasitetin e energjisë, kujdesin ndaj materialit dhe jetëgjatësinë.

“QuickDrive™ është prurje e re në industri, duke shkurtuar në mënyrë dramatike sasinë e kohës që u nevojitet përdoruesve për të larë rrobat dhe duke u dhënë atyre më shumë kohë për të shijuar jetën”, tha B.S. Suh, ZëvendësPresidenti Ekzekutiv i Biznesit të Pajisjeve Dixhitale pranë Samsung Electronics.

“Lavatriçja e re WW8800M përdor teknologjinë QuickDrive™ për të ofruar performancë të shpejtë dhe të fuqishme të larjes, me një game teknologjish dhe funksionalitetesh të zgjuara që e bëjnë më të lehtë larjen e rrobave.”

Përmirësim i performancës së larjes me teknologjinë unike të Samsung

Teknologjia QuickDrive™ e Samsung shkurton kohën e larjes me 50% dhe përdorimin e energjisë me 20%1 pa kompromentuar performancën e pastrimit. Q-Drum™ unik përbëhet nga një kazan i madh dhe një pllakë e pasme që rrotullohet në mënyrë të pavarur.

Ndryshe nga lavatriçet konvencionale që i lëvizin rrobat në mënyrë të përsëritur lart e poshtë gjatë ciklit të larjes, WW8800M i lëviz rrobat nga lart – poshtë në kazan dhe pllaka në pjesën e pasme të kazanit kryen një lëvizje para-mbapa. Kjo krijon një veprim dinamik revolucionar të fuqizuar nga forca të dyfishta që largojnë papastërtitë në mënyrë të shpejtë, butësisht dhe tërësisht për të ofruar një cikël intensiv dhe të plotë të larjes.

Përveç kësaj, teknologjia e pakrahasueshme QuickDrive™ e Samsung u provua në mënyrë të pavarur nga Intertek, organizata më e madhe e testimit dhe inspektimit në botë. Intertek konfirmoi se teknologjia QuickDrive™ siguron të njëjtin nivel të performancës së pastrimit dhe kujdesit ndaj pëlhurës si produktet ekzistuese, duke reduktuar kohën e larjes.

WW8800M i ri gjithashtu përfshin shumë prej teknologjive të njohura të lavanderisë së Samsung, si EcoBubble™ që siguron performancë të fuqishme të larjes duke përzier ajrin dhe ujin për të gjeneruar flluskatë vogla të detergjentit që depërtojnë më shpejt në pëlhura dhe maksimizon efektet e detergjentit edhe në temperatura të ulëta.

Makinë larëse më e mençur, e pajisur me internet, për lehtësi përdorimi

Gjatë gjithë ciklit të larjes, QuickDrive™ ofron një sërë karakteristikash të zgjuara dhe të favorshme. WW8800M i pajisur me IoT ka një ndihmës të quajtur AI-powered, të quajtur Q-rator, i cili siguron tre funksione të zgjuara që ndihmojnë në menaxhimin e larjes në mënyrë më të përshtatshme.

Planifikuesi i larjes iu mundëson konsumatorëve të menaxhojnë kohën e përfundimit të larjes së rrobave, duke u dhënë liri atyre të kontrollojnë oraret e tyre sipas dëshirës.

Udhëzuesi për larjen jep rekomandime automatike për cikle optimale të larjes, bazuar në informacione të tilla si ngjyra, lloji i copës dhe shkalla e ndotjes e përcaktuar nga përdoruesi, duke eliminuar nevojën për të gjetur se cili është cikli më i mirë.

Programi “HomeCare Wizard” e monitoron lavatriçen me telekomandë, njofton në mënyrë proaktive përdoruesit për problemet e mundshme dhe siguron ndihmë të shpejt për zgjidhjen e problemeve.

WW8800M vjen gjithashtu me derën inovative të Samsung AddWash™, një veçori që u jep përdoruesve aftësinë për të shtuar rroba në çdo kohë gjatë ciklit2. Që nga një çorape e harruar në një rrobë delikate3 që duhet të futet më vonë në cikël, AddWash™ madje lejon përdoruesit të shtojnë detergjent ose zbutës rrobash në një kohë të mëvonshme. Kombinimi i Q-rator dhe AddWash™ krijon një efekt sinergjik që rrit më tej komoditetin e përdoruesit, duke thjeshtuar procesin e larjes.

Dizenjuar për të rritur jetëgjatësinë dhe efikasitetin në kosto

Së fundmi, WW8800M është projektuar për performancë afatgjatë. E pajisur me teknologjinë dixhitale Interverter të Samsung, WW8800M pakëson zhurmën dhe ndihmon në reduktimin e konsumit të energjisë ndërkohë që siguron qëndrueshmëri të jashtëzakonshme4, mundëson lavatriçen të ruajë një performancë të shkëlqyer të larjes dhe kujdes ndaj pëlhurës.

Përveç kësaj, WW8800M ofron funksione të ndryshme të kursimit të energjisë, duke përfshirë aftësinë për të kursyer deri në 50% më shumë në energji sesa standardi më i lartë i efikasitetit të energjisë A +++ për një cikël larje5. Ajo Gjithashtu përdor një Ngrohës Qeramike+ me një shtresë të re anti-adezive, e cila siguron deri në 55% më pak krijues smërçi sesa ngrohësit konvencionalë të qeramikës6, duke ndihmuar ngrohësin të ruajë performancën e tij më gjatë me qëndrueshmëri më të lart.

Stenda e Samsung Electronics do të jetë e hapur në nivelin 2, në City Cube Berlin nga data 1 deri në 6 Shtator për IFA 2017.