Samsung Electronics Co., Ltd. prezantoi sot tre monitorët e rinj profesionalë për vendin modern të punës, modelin CH89 (modeli i lakuar 34 inç), CH80 (modeli i lakuar 27 inç) dhe modelin SH85 (23.8 dhe 27 inç i sheshtë) në IFA 2017.

CH89, CH80 dhe SH85 përfshijnë ndërfaqen e USB të tipit C për lidhjen pa tela, si dhe qartësinë e optimizuar dhe paraqitjen e ngjyrave në rezolucionet ultra WQHD (CH89), Full HD (CH80) dhe WQHD (SH85). Monitorët gjithashtu kanë një dizajn me tre anë, pa skaje në CH89 dhe CH80, duke përforcuar më tej efektin pa skaje përmes një strukture të lakuar 1800R. Duke ristrukturuar konfigurimet që zakonisht kërkonin ekrane dhe pajisje të shumëfishta në një monitor të vetëm, ekranet kompakte shtojnë hapsirë më të madhe të punës dhe zvogëlojnë mirëmbajtjen.

“Profesionistët e sotëm nuk mund të lejojnë që të harxhojnë kohën për të lundruar në sisteme komplekse me shumë ekrane ose për t’u ballafaquar me qasjen dhe leximin e përmbajtjeve të nevojshme”, tha Seog-gi Kim, zëvendëspresident ekzekutiv i Biznesit Visual Display në Samsung Electronics. “Nëpërmjet prezantimit të qartë dhe të njëhershëm të përmbajtjes, vëzhguesit CH89, CH80 dhe SH85 në mënyrë efikase sigurojnë hapësirë të mjaftueshme për të parë dokumente të shumëfishta të të dhënave pa ndërhyrje”.

Lidhje e Padukshme

Ekranët CH89, CH80 dhe SH85 fuqizojnë përdoruesit profesionistë të aksesojnë, ngarkojnë, shohin dhe shpërndajnë përmbajtjen në mënyrë efikase dhe të shpejtë. Këto modele përfshijnë një ndërfaqe të dedikuar USB të tipit C, e cila mundëson transmetimin e të dhënave, sinjalin e Portës së Shfaqjes (DP) dhe fuqinë brenda një lidhjeje me një kabëll të vetëm. Përtej heqjes së telave të tepërta nga hapësira e punës, përbërja USB Type C siguron pajtueshmëri me laptopë personalë, tableta dhe pajisje të lëvizshme për shkëmbimin e padukshëm të përmbajtjes të orientuar nga portet. Përdoruesit mund t’i shohin dokumentet dhe imazhet nga ekranet e tyre më të vegjël në monitorin më të madh pa humbur cilësinë e pamjes.

Profesionistët gjithashtu mund të personalizojnë prezantimin e tyre të përmbajtjes përmes softuerit Easy Setting Box të Samsung. Brenda ndërfaqes intuitive të programit, përdoruesit mund të zgjedhin nga një bibliotekë e hollësishme me modelin e ndarjes së ekranit dhe opsionet e optimizimit të ekranit dhe të zgjedhin parametrat e tyre të preferuar të shikimit.

Për bashkëpunim të përshtatshëm dhe për ndarjen e ekranit, monitorët CH80 dhe SH85 shfaqin teknologjinë DP Out Daisy Chain. Përdoruesit mund të zgjerojnë desktopin e tyre të tanishëm përmes monitorëve të vetëm ose grupeve të monitorëve përmes një lidhjeje DP, duke parandaluar nevojën për të sinkronizuar çdo monitor me një kompjuter ose pajisje të tjera të jashtme.

Qartësia e Optimizuar dhe Prezantim i Ngjyrës

Monitorët më të fundit profesional të Samsung janë projektuar për të përshkruar dokumentet dhe imazhet me një qartësi optimale dhe paraqitje me ngjyra, duke amplifikuar detaje vizuale të vogla ose të fshehura. Rezolucioni ultra WQHD i CH89 (3,440 x 1,440) prodhon një prezantim të mprehtë me pothuajse 2,5 herë më shumë se dendësia pixel e FHD-së, duke krijuar një hapësirë pune më të gjerë dhe më shumëngjyrëngjyrëshe. SH85 gjithashtu ka rezolucion WQHD (2,560×1,440) që shpërndan imazhe të detajuara me gati 1.8 herë më shumë densitet pixel sesa monitorët standard FHD.

Një përvojë më komforte për përdoruesin

Monitorët e përshtatshëm Samsung CH89, CH80 dhe SH85 krijojnë një hapësirë pune më të rehatshme dhe miqësisht ergonomike. Të tre ekranet kanë një mbajtëse me lartësi të rregullueshme, si dhe aftësi për tu kthyer dhe rrotulluar, duke i lejuar përdoruesit ta vendosin monitorin në distancën dhe pozicionin e tyre ideal të shikimit. Këto modele gjithashtu përfshijnë veçoritë e Samsung Flicker Free dhe Eye Saver, të cilat pengojnë efektet e dëmshme vizuale që mund të shkaktojnë lodhje të syve gjatë përdorimit afatgjatë.

Një Hapësirë Pune më e Gjerë

Përveç kësaj, Samsung do të ekspozojë një CHG90 49-inç, monitorin HDR QLED në IFA 2017. CHG90 zgjeron hapësirën e punës duke ofruar pamje panoramike të figurave, diagrameve dhe tabelave brenda një ekrani të vetëm. Kjo madhësi ultra-e gjerë i pengon përdoruesit të kombinojnë dy monitorët 27-inç për të përfunduar detyrat e tyre, dhe gjithashtu pengon mospozicionimin e duhur dhe ndërhyrjen e jashtme që vjen si pasojë e arranzhimeve të tilla… E shoqëruar me cilësinë e figures së HDR QLED, madhësia e CHG90 përballon një gamë të përmbajtjeve, ndërsa shfaq një prezantim të qartë, të gjallë dhe të vërtetë.

Përveç teknologjisë së optimizimit të ekranit Easy Setting Box, funksioni Picture-by-Picture i CHG90 lejon përdoruesit të lidhin dhe të shohin burimet e inputit pa degraduar cilësinë origjinale të imazhit. Lidhshmëria e gjerë e CHG90, duke përfshirë portat DP, Mini-DP, HDMI dhe USB, gjithashtu mirëpret shpërndarjen e përmbajtjeve për tek dhe nga pajisjet personale të jashtme. Këta monitorë do të jenë të disponueshëm në Shqipëri në fund të muajit Shtator 2017.

Rreth Samsung Electronics Co, Ltd

Samsung frymëzon botën dhe modelon të ardhmen me ide dhe teknologji transformuese. Kompania po ripërcakton botën e TV-ve, telefonëve inteligjentë, pajisjeve që vishen, tabletëve, pajisjeve dixhitale, sistemeve të rrjetit dhe memorjes, sistemit të zgjidhjeve LSI dhe LED. Për të rejat më të fundit, lutemi vizitoni redaksinë e lajmeve Samsung në http://news.samsung.com.