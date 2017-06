Kancelarja gjermane, Angela Merkel tha sot pas ardhjes në samitin dyditor të Bashkimit Evropian në Bruksel, se e ardhmja e Unionit do të jetë prioritet mbi bisedimet për Brexit.

AFP shkruan se me këtë deklaratë Merkel qortoi kryeministren britanike Theresa May, e cila më herët me rastin e ardhjes në samit theksoi se planifikon të propozojë si temë bisedimet për daljen e vendit të saj nga BE-ja.

