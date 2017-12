‘Rusia 2018’ zhvillohet në 11 qytete, 12 stadiume – Pamjet dhe kapacitet e stadiumeve ku do të zhvillohet Kampionati Botëror (Foto)

Kampionati Botëror do të mbahet në Rusi që nga 14 qershori deri më 15 korrik.

Një muaj futboll dhe magji, me kombëtaret më të forta të globit.

Shorti është hedhur. Tetë grupet e Kupës së Botës janë përcaktuar tashmë, ashtu si datat dhe oraret e ndeshjeve.

Gjithçka do të fillojë 14 qershorin e ardhshëm me ndeshjen Rusi-Arabi Saudite (ora 17:00) dhe do të mbyllet më 15 korrik, me finalen që do të luhet në orën 17:00.

32 kombëtaret do të luajnë në 11 qytet dhe 12 stadiume.

Football Ëhispers ka publikuar foto dhe kapacitet e 12 stadiumeve ku do të mbahet Kampionati Botëror.

Stadiumi më i madh është ai ‘Luzhniki’ që ka një kapacitet prej 81 mijë tifozëve.

Ndërsa më i vogli është Kaliningrad me një kapacitet prej 35 mijë tifozësh. /Telegrafi/

Luzhniki Stadium (Moskë)

Kapaciteti: 81,000

Saint Petersburg Stadium (Saint Petersburg)

Kapaciteti: 68,134

Fisht Stadium (Sochi)

Kapaciteti: 47,659

Ekaterinburg Arena (Ekaterinburg)

Kapaciteti: 35,696

Kazan Arena (Kazan)

Kapaciteti: 45,379

Nizhny Novgorod Stadium (Nizhny Novgorod)

Kapaciteti: 44,899

Rostov Arena (Rostov-on-Don)

Kapaciteti: 45,000

Samara Arena (Samara)

Kapaciteti: 44,918

Mordovia Arena (Saransk)

Kapaciteti: 45,015

Volgograd Arena (Volgograd)

Kapaciteti: 45,568

Spartak Stadium (Moskë)

Kapaciteti: 45,360

Kaliningrad Stadium (Kaliningrad)

Kapaciteti: 35,212