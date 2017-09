Rudina Magjistari ndërpret emisioni dhe iu mbyll gojën të gjithëve

Para se të fillonte emisionin e ditës së sotme Rudina ka sqaruar keqkuptimin.

“Pas shumë komentesh dhe lajmesh në lidhje me programin e djeshëm, duhet të sqaroj se fjala “transgjinor” nuk është as paragjykuese dhe as diskriminuese. Është thjesht një term përfaqsues, ashtu siç është “gay” apo “lesbike”. Këto nuk janë terma diskriminues, ata ashtu quhen. Ata kanë historitë e tyre personale dhe unë i mbështes. Aq më tepër kur gjejnë kurajo dhe i ndajnë më të tjerët duke u bërë kështu një zë i fortë. Gjithnjë i kam mbështetur dhe do vazhdoj ta bëj.” – përfundon Rudina Magjistari.

Termi ‘transgjinor’ ka prekur Lindën e cila e akuzoi moderatoren si një gazetare e cila lexon vetëm tre minuta para emisionit. /Gazeta Express/