Roma u kthehet fitoreve, mposht Spalin me lehtësi (Video)

Roma ka arritur të shënojë fitore në përballje me Spal me rezultat 3-1.

Romakët e nisën takimin mirë, por atyre shumë u ndihmoi edhe kartoni i kuq i marrë nga Felipe që në minutën e nëntë.

Serie e golave u nis nga Edin Dzeko në minutën e 20-të, i cili shënoi pas asistimit të El Shaaraëyt (1-0).

Nuk vonoi shumë dhe erdhi edhe goli i dytë. Në minutën e 32-të holandezi Kevin Strootman arriti të shënojë golin e parë sezonal.

Pjesa e par u mbyll me këtë rezultat, ndërsa në pjesën e dytë Roma e siguroi fitoren.

Ishte i riu Lorenzo Pellegrini që arriti ta çojë rezultatin në 3-0.

Krejt çka bëri Spal ishte goli i nderit i shënuan nga Federico Viviani. Italiani gjuajti nga pika e bardhë, por penalltia e tij u prit.

Nga topi i kthyer ai arriti të shënojë në portën e Alisson.

Deri ën fund Roma e kërkoi edhe golin e katërt, por që nuk arriti ta gjente.

Pas kësaj fitoreje Roma ngjitet në kuotën e 34 pikëve, në pozitën e katërt, ndërsa Spal mbetet në vendin e 18-të me 10 pikë. /Telegrafi/

