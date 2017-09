Rita feston vendin e katërt në iTunes (Foto)

Projekti i saj me producentin dhe deejayn e njohur ndërkombëtar ka arritur që të rrëmbejë vëmendjen e publikut dhe është bërë mjaft i pëlqyer. Ajo ka zënë vendin e katërt në iTunes.

Ky sukses nuk ka mundur të kalojë me këngëtaren pa u gëzuar. Ajo në InstaStory ka publikuar një foto nga iTunes dhe momenti i gëzimit të saj.

Ajo menjëherë është drejtuar për angazhime tjera. Rita është parë duke realizuar sesionin e ri të saj, ku shihet me një pallto të gjatë dhe veshje tjera ekstravagante. Nuk dihet ende cila është kampanja e radhës prej Ritës.

Këngëtarja pritet të publikojë për publikun e gjerë këngën e saj me Aviciin pas lansimit në iTunes dhe po ashtu është në përgatitje të albumit të saj të ri. Kënga me Aviciin është pjesë e albumit të këtij të fundit.

Rita Ora po punon në albumin e ri të saj me Ed Sheeran. Aty pritet të ketë bashkëpunime me disa prej emrave të njohur me famë botërore.

Superylli botëror është edhe pjesë e fushatës së të brendshmeve nga brendi Tezenis, gjë që atë e ka bërë të konsiderohet prej femrave më seksi në botë.