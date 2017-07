Kryeministri Edi Rama ka ndare me ndjekesit e tij ne rrjetin social FB shenimin e bere prej tij publikuar ne prestigjozen “The Wall Street Journal”, me titull “Tregtia e lire eshte hapi i radhes per Ballkanin”.

Por shume nga komentesit i jane leshuar me kritika per tregtine, doganat, situaten aktuale.

Disa syresh i kane gjetur edhe nje detaj te fotoja e publikuar nje pallat, sipas te cileve ka kate pa leje dhe rrezikon shembjen.

