Rama përgjigjet prerë: Ja çfarë do të ndodhë nëse Meta ikën nga qeveria

Kryeministri i vendit, Edi Rama i ftuar mbrëmë në studion e Report TV, te emisioni “5 pyetjet nga Babaramo” përgjigjet për protestën e opozitës dhe zgjedhjet.

I pyetur se çfarë do të ndodhë nëse Ilir Meta tërheq nga qeveria ministrat e LSI-së, Rama u shpreh i bindur se nuk e beson se kjo do të ndodhë.

Ai nuk ka preferuar ta komentoje, por tha se do te fliste për këtë çështje kur ajo te ndodhte, nëse do te ndodhte.

Çfarë ndodh nëse LSI tërheq ministrat nga qeveria?

Nuk dua ta besoj dhe nuk flas me nëse. Por çdo gjë të paktën sipas meje duhet komentuar atëherë kur ndodh.

E keni ne skenarët e mundshëm, do vazhdoni qeverisjen me zv/ministra apo do kërkoni mocion besimi?

PS dhe unë nuk tërhiqemi nga përgjegjësia. Kemi detyrim të përbashkët si koalicion për të bërë deri në ditën e fundit punët që na kanë ngarkuar dhe dua të besoj që do ta përmbushim së bashku.

Komentet

Komente

Sqarim: Ndalohen fyerjet dhe përdorimi i gjuhës ofenduese. INFOSOT mban të drejtën e publikimit ose jo të një komenti të caktuar. Përmbajtja e komenteve nuk pasqyron, qëndrim editorial të redaksisë së portalit INFOSOT. Ju faleminderit për mirëkuptimin!