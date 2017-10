Kryeministri Rama ka zhvilluar sot në mëngjes në Kryeministri një takim me kryesinë e Kuvendit dhe ministrat.

Ky takim do të jetë i përjavshëm dhe do të kete si temë diskutimi koordinimin parlamentar dhe do të zëvendësojë takimin Rama- Meta.

Gjatë takimit do të koordinohet axhenda e qeverisë me atë të komisioneve parlamentare.

Fotot janë shkrepur gjatë kohës që ministrat sapo kanë lënë selinë e kryeministrisë.

