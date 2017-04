Qyteti ku nuk ekziston paraja, feja e as politika (Video)

Dikur në botë nuk ka ekzistuar paraja. Do thoni që kjo ka ndodhur shumë kohë më parë! Ashtu është, por sot do t’ju tregojmë për një qytet tipik të tillë, ku nuk ekziston as paraja, as feja dhe as politika.

Është e vërtetë se ne as nuk mund ta imagjinojmë diçka të tillë. Një botë pa para, aq më pak pa fe dhe politikë.

Vetëm mendoni që në vend të kësaj, një vend i tillë ka male, peisazhe të mrekullueshme, liqene të qeta dhe për shkak se nuk ka para dhe politikë, mund të jetohet në paqe.

Ky vend ekziston dhe quhet “Auroville”, një qytet i themeluar në vitin 1968 dhe i mbrojtur nga UNESCO si një qytet ndërkombëtar.

Banorët e këtij qyteti i përkasin më shumë se 50 kombësive dhe kulturave të ndryshme dhe jetojnë atje në paqe pa fe, pa një sistem politik konvencional, pa përdorur para, por duke këmbyer gjithçka.

Auroville është vendosur në jug të Indisë 150 kilometra nga Chennai (Madras) dhe rreth 10 kilometra në veri të Pondicherry.

Ndërtesat epike të qytetit janë të dominuara nga një arkitekturë eksperimentale vazhdimisht në ndryshim, duke kërkuar të gjithë kohën për të optimizuar përdorimin e energjisë së rinovueshme dhe duke marrë si shembull ripërdorimin dhe riciklimin.

Auroville është konceptuar dhe themeluar nga një grua me emrin Mirra Alfassa.

Duhet të ketë në tokë, një vend që nuk ka komb dhe mund të pretendohet si i tyri; ku të gjitha qeniet njerëzore e vullnetit të mirë të cilët kanë një aspiratë të sinqertë dhe mund të jetojnë lirisht si qytetarë të botës duke iu bindur një autoriteti të vetëm, të vërtetës supreme; një vend i paqes, mirëkuptimit dhe harmonisë, ku të gjithë instinkt luftimet me njeriun janë përdorur ekskluzivisht për të kapërcyer shkakun e vuajtjeve dhe të këqijat e tyre për të kapërcyer dobësitë dhe injorancën, dhe që të triumfojë mbi kufizimet e tij dhe paaftësitë; një vend ku nevojat e shpirtit dhe interesit të përparësisë kanë progres mbi përmbushjen e dëshirave dhe pasioneve apo ndjekjen e kënaqësive dhe gëzimit material. Me këto fjalë, sot kemi këtë qytet ndërkombëtar që është pozicionuar çdo ditë si një model i qëndrueshëm: eko-qytet”, është shprehur ajo.

Ky qytet është një shembull se planeti i takon të gjithëve, dhe në qoftë se ne vëmë mënjanë tjetërsimin që na ka bllokuar, mund të jetojmë gjatë, në harmoni dhe në mënyrë të shëndetshme./RTK

