Drejtori i Përgjithshëm i Shërbimit Spitalor dhe Klinik Universitar të Kosovës, Curr Gjocaj, gjatë ditës së sotme ka mbajtur takim pune me drejtorët e klinikave kirurgjikale, anesteziologët, zyrtarë të barnatores qendrore dhe sektorit teknik.

Në takim u diskutua në lidhje me punën në bllokun operativ kirurgjikal, me theks të veçantë në lidhje me rastet e fundit të raportuara nga klinikat përkatëse, si komplikime të mundshme të gjendjes shëndetësore të disa pacientëve pas operacionit, të ndodhura në ditët e fundit.

Pas diskutimeve që u bënë sot, por edhe konsultimeve të ditëve të kaluara, u vendos që përmes komisioneve të formuar nga QKUK lidhur me këtë çështje, të bëhen hulumtimet e detajuara të bazuara në raporte profesionale përkatëse.

Pas kryerjes së punës së komisioneve profesionale lidhur me çështjen, QKUK do dalë me konstatimin përfundimtar.

Deri atëherë mbetet që komisionet përkatëse profesionale të kenë hapësirën e duhur për punën e tyre të pavarur.

Kujtojmë se ditë më parë u raportua për tre vdekje të pacientëve në QKUK. Ndërsa sot, kryetari i partisë Fjala, Gëzim Kelmendi, përmes faqes së tij në Facebook, raportoi për vdekjen e nipit të tij, 2 muajsh.

“Një fëmijë i lindur i moshës 2 muajshe, është viktimë e udhëheqjes dhe menaxhmentit të kriminalizuar të QKUK-së. Fëmija nuk ndërroi jetë në mungesë të kujdesit shëndetësor. Për kujdesin shëndetësor që iu ofrua fëmijës, falënderoj personelin shëndetësor të Gjinekologjisë, Neonatologjisë dhe Kirurgjisë së fëmijëve të cilët dëshmuan profesionalizëm dhe përkushtim maksimal. Por vërejtjet dhe ankesat tona janë për menaxhmentin e QKUK-së”, ka deklaruar Kelmendi.

