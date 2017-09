Zëdhënësja e Komisionit Europian Maja Kocijançiq ka përshëndetur formimin e Qeverisë Kosovës dhe ka kërkuar nga ajo që të ratifikojë Marrëveshjen e Demarkacionit dhe të vazhdojë dialogun me Serbinë, transmeton koha.net.

“Përshëndesim formimin e Qeverisë Kosovës. E ftojmë Qeverinë që menjëherë të fillojë punën që të zbatojë reformat e domosdoshme në fushën e sundimit të së drejtës dhe në ekonomi. Kosovës ka nevojë për përmirësimin e konkurrencës, rrethanat për qytetarët e vet dhe krijimin e vendeve të reja të punës”, ka porositur Kocijançiq në kumtesën dërguar medieve.

Ajo me këtë rast ka përkujtuar se Kosova duhet doemos të përmbushë detyrimet e saj në mënyrë të përparojë drejt liberalizimit të vizave dhe përcaktimit të vijës kufitare me Malin e Zi, të marrë rol aktiv në rajon e të bëjë përparim në dialogun me Beogradin.

