Publikoi në profilin e saj në Twitter një imazh të dashurit, u habitën të gjithë kur e panë sa shumë përngjante me Michael Jacksonin (Foto)

Shpesh ndodh që qytetarët e “rëndomtë” të kenë sozinë e tyre në mesin e fytyrave të njohura, të cilët në shikim të parë duket sikur janë binjakë.

Megjithatë, kur një vajzë postoi në profilin e saj në Tëitter një fotografi të dashurit të saj, me një fjalë të gjithë mbetën të habitur, transmeton Telegrafi.

Partneri i saj përngjante aq shumë me mbretin e popit, të ndjerin Michael Jackson, sa që shumë prej miqve të saj mendonin se ajo kishte bërë ndonjë fotomontazh.

Ky postim i saj është bërë viral dhe madje ka marrë mbi tetë mijë pëlqime, kurse komentet kanë qenë me mijëra. /Telegrafi/

congratulations to me I just won the largest head of the year award 💗 pic.twitter.com/qfzveGqqy3

y’all my man is so cute, look at the selfie he just sent me 😍😍 pic.twitter.com/VHbnk5xLM3

— lourdes (@gossipgriII) September 18, 2017