Dy muaj para shfaqjes në kinema, është publikuar traileri zyrtar i filmit biografik për reperin 2Pac “All Eyez On Me”.

“All Eyez On Me” premierën e me 16 qershor, që do të ishte ditëlindja e 46-të e Tupac Shakurit.

Në trailerin e publikuar shihen disa nga sekuencat se si ka jetuar 2Pac, që nga miqësia dhe më pas armiqësia me reperin tjetër të famshëm Notorious B.I.G., raporton Complex, transmeton infosot.

“All Eyez On Me” do të sjellë të gjitha anët e 2Pac.

Komentet

Komente

Sqarim: Ndalohen fyerjet dhe përdorimi i gjuhës ofenduese. INFOSOT mban të drejtën e publikimit ose jo të një komenti të caktuar. Përmbajtja e komenteve nuk pasqyron, qëndrim editorial të redaksisë së portalit INFOSOT. Ju faleminderit për mirëkuptimin!