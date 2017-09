Protesta para objektit të Qeverisë së Kosovës kanë paralajmëruar të diplomuarit e Degës së Psikologjisë në Universitetin e Prishtinës, shkruan sot Koha Ditore.

Kjo pasi po konsiderojnë se nuk po u jepet mundësia që të punësohen në profesionin e tyre si psikologë në shkolla.

Një protestë e kishin mbajtur edhe vitin e kaluar para Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT), me ç’rast ishin takuar me ish-ministrin, Arsim Bajrami, i cili u kishte premtuar se do të përpiqej të gjente një zgjidhje për ta.

Por nga ajo kohë të diplomuarit e kësaj dege thonë se nuk është bërë asnjë lëvizje dhe kanë mbetur rrugëve.

Komentet

Komente

Sqarim: Ndalohen fyerjet dhe përdorimi i gjuhës ofenduese. INFOSOT mban të drejtën e publikimit ose jo të një komenti të caktuar. Përmbajtja e komenteve nuk pasqyron, qëndrim editorial të redaksisë së portalit INFOSOT. Ju faleminderit për mirëkuptimin!