PSG – Bordeaux, formacionet zyrtare

Paris Saint-Germain dhe Bordeaux kanë publikuar tashmë formacionet zyrtare për ndeshjen e radhës në kampionatin francez, Ligue 1.

Gjiganti nga Parisi është nikoqirë i Bordeauxit në ndeshjen e vlefshme për javën e tetë të kampionatit francez.

Skuadra e trajnerit Unai Emery ka katër fitore në stadiumin e tyre Parc des Princes dhe dëshiron ta vazhdojë këtë seri të qind për qind.

Në anën tjetër, mysafirët po përjetojnë një super fillim sezoni me katër fitore dhe asnjë humbje në shtatë ndeshjes, dhe do kënaqeshin me një barazim.

PSG do startojë në sulm me treshen sulmuese, Neymar-Mbappe-Cavani.

PSG: Areola; Meunier, Marquinhos, Kimpembe, Berchiche; Verratti, Rabiot; Mbappe, Draxler, Neymar; Cavani.

Bordeaux:

/Telegrafi/