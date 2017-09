PSG – Bayern: Notat e lojtarëve, Neymar më i miri (Foto)

Paris Saint Germaini fitoi ndaj Bayern Munichut në Ligën e Kampionëve me rezultat 3-0.

Golat në këtë takim për vendasit i shënuan Dani Alves (2’), Edison Cavani (31’) dhe Neymar (63’).

Më i miri në takim ishte Neymar, i cili përveç golit asistoi edhe te goli i parë në takim.

Pas tij vjen portieri Alphonse Areolabra, Alves, Thiego Silva e Kylian Mbappe.

Për mysafirët më i miri ishte Javi Martinez, ndërsa dështuan Niklas Sule dhe David Alaba.

PSG pas kësaj fitore vazhdon primatin në Grupin B me gjashtë pikë, ndjekur nga Bayerni me tri dhe Celticu.E fundit në grup renditet Anderlechti me asnjë pikë.

Më poshtë keni notat e lojtarëve nga të dy skuadrat:

PSG:

Bayern: