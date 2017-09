Ky krem do të të bëjë shumë mirë për lëkurën. Nëse e përdor çdo natë, rezultatin do ta ndiesh shumë shpejt.

Të gjitha irritimet e lëkurës do të zhduken, fytyra do të të shkëlqejë dhe do të jetë gjithmonë e hidratuar. Vaji i bajames zbut ndjeshëm lëkurën, ndërsa vaji i limonit pastron dhe i jep shkëlqim. Aloe vera zbut dhe hidraton.

Kremi që mund të përdorësh çdo natë “Miracle” rekomandohet edhe për të zhdukur rrathët e syve dhe redukton në mënyrë të ndjeshme inflamacionin.

Kjo recetë përfshin përbërës fantastikë që i gjen lehtësisht:

Përzieji në të njëjtën masë përbërësit e mëposhtëm:

1. Gjalpë kokosi ose vaj kokosi janë hidratues mahnitës, mbrojnë lëkurën dhe ndihmojnë për të eliminuar irritimet.

2. Vaji i bajames ul sytë e fryrë dhe rrathët e zinj, por ka edhe veti kundër plakjes.

3. Vaj esencial limoni është një detoksikues mjaft i mirë dhe i jep fytyrës shkëlqimin e munguar.

4. Xheli Aloe Vera është zbutës për lëkurën, neutralizon radikalet e lira, riparon lëkurën e dëmtuar, eliminon irritimet dhe probleme si ekzemat, por edhe redukton rrudhat.

5. Vitamina E bllokon radikalet e lira, ngadalëson procesin e plakjes së lëkurës duke rigjeneruar indet.