Provoni këto këshilla shkencore, që të keni një ereksion të mirë dhe të fortë

Shkenca siguron se ka disa mënyra, me anë të së cilave ju do të keni një ereksion të fuqishëm, i cili nuk humbë as nga uji i ftohtë, pa pasur nevojë për përdorimin e tabletës së kaltër.

Medical Daily, ka ofruar disa këshilla të ekspertëve nga Instituti i Studimit të Sëmundjeve Urologjike, se si të ktheni organin gjenital, në një luftëtar dashurie, që nuk dorrëzohet në asnjë mënyrë, transmeton Telegrafi.

1. Humbni peshë

Humbja e vetëm dhjetë për qind të peshës së trupit, ka ndihmuar një prej tre meshkujve, që të kenë një ereksion të kënaqshëm.

2. Mos vazhdoni t’i bëni gjërat e njëjta në shtrat

Stimulimi i njëjtë, tek meshkujt bëhet i mërzitshëm, andaj lëvizini pak gjërat.

3. Bëni nga tridhjetë minuta ushtrime për çdo ditë

Ushtrimet ndikojnë që gjithçka të funksionon më mirë.

4. Largoni fëmijët apo bashkë-banuesit nga shtëpia

Privatësia është e rëndësishme.

5. Zgjedhni dietën Mediteriane

Në Institutin për Studimin e Sëmundjeve Urologjike, thuhet se kjo i ndihmon shanset për ereksion.

6. Shmangni stresin gjatë marrëdhënieve

Vetëm ndjenja se “duhet të kënaqni dikë” e bën më të vështirë ereksionin.

7. Leni kohë të mjaftueshme për seks

Nëse ndiheni për ngutë, nuk do jeni në disponim të mirë.

8. Mos u ndjeni sikur ju “duhet të” bëni patjetër

Nëse ndjeheni në presioni, për shembull në rastet kur duhet të ngjizni, atëherë do të keni të vështirë.

9. Mos e bëni në vende publike

Kjo mund t’ju japë shumë meshkujve “frikë të çuditshme”.

10. Ndaloni pijen

Mund të jetë e vështirë, por duhet të përpiqeni. /Telegrafi/