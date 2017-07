Policia në veri, diku me qira e diku në objekte të huaja (VIDEO)

Stacioni policor i Mitrovicës Veriore, ndodhet në shtëpi private, të marrë me qira, shuma e të cilës nuk është bërë e ditur, duke shënuar kështu një rast unik, shkruan Klan Kosova.

Gjatë periudhës dhjetë vjeçare, shtëpia policore ka qenë edhe cak i sulmeve të ndryshme, me armë e mjete shpërthyese.

Megjithatë policët nuk do të rrinë edhe gjatë këtu, pasi stacioni i tyre i ri do të bëhet në magjistralen Mitrovicë-Zubin Potok.

Toka është ndarë nga Kuvendi Komunal kurse qeveria qendrore në Prishtinë, ka miratuar shpronësimin e saj.

Dy stacionet tjera të veriut, ai në Zveçan dhe tjetri në Leposaviq, ndodhen në objekte që janë pronë e policisë dhe për to nuk paguhet asgjë.

Komentet

Komente

Sqarim: Ndalohen fyerjet dhe përdorimi i gjuhës ofenduese. INFOSOT mban të drejtën e publikimit ose jo të një komenti të caktuar. Përmbajtja e komenteve nuk pasqyron, qëndrim editorial të redaksisë së portalit INFOSOT. Ju faleminderit për mirëkuptimin!