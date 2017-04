Policia e Kosovës ka arrestuar të mërkurën rreth orës 10:00 një person në Prishtinë për dyshime të kontrabandimit me migrantë.

“Njësiti i Drejtorisë për Hetimin e Krimit të Organizuar, me urdhër të prokurorit ka arrestuar të dyshuarin mashkull K-Shqiptar pasi që dyshohet se i njëjti ka kryer veprën kontrabandim me migrantë”, njofton Policia në raport 24 orësh.

Pas intervistimit me urdhër të prokurorit i dyshuari dërgohet në mbajtje, thuhet në njoftim, raporton Gazeta Express.

