Paul Pogba do të përballet me një lëndim prej gjashtë javësh ku do të mungojë për Manchester Unitedin.

Francezi u desh ta lërë ndeshjen në pjesën e parë kundër Baselin që skuadra e tij e fitoi me rezultat 3-0.

Lajmet e fundin që vijnë nga infermieria bëjnë të ditur se lojtari do të mungojë minimalisht gjashtë javë.

Pogba ka folur për herë të parë duke postuar një foto në Instagram ku ka shkruar se do të kthehet së shpejti.

Pogba do të mungojë në ndeshjet me Evertonin, Southamptonin dhe Crystal Palacen, në Kupë me Burton dhe në Ligën e Kampionëve me CSKA Moskën.

Pogba erdhi nga Juve në për 89 milionë funte. /Telegrafi/