Po të mos ishin burrat e tyre të famshëm, nuk do i njihte askush!

Ariana Fejzuallahu, Nera Fejzullahu, Andrra Destani, Afrona Dika, Luljeta Përgjegja, janë vetëm disa nga emrat që kryesojnë në rubrikat rozë.

Por, asnjëra prej tyre nuk do të njiheshin, nëse nuk do ishin partneret e bashkëshortëve këngëtarë me nam në Kosovë e Shqipëri, shkruan Kosovarja.

Mbahen për modele e blogere, por gjithçka do të mbetej vetëtm në mediat sociale, pa pasur mundësi depërtimi siç u ka prirë fati tani, emri i tyre të lakohet çdo ditë për detajet më të vogla.

Bile, tërë kjo vëmendje që po marrin, ndoshta mund t’i bëjë xhelozë partnerët e tyre, meqë e drejtë do të ishte të përfliteshin ata falë profesionit që ushtrojnë.

Gjithsesi, audienca është kërkuese ndaj këtyre emrave, që sa herë flitet zgjojnë kureshtje, si askush tjetër.