Për Malin e Zi, demarkacioni është “proces i përfunduar”

Ministri i Punëve të Jashtme, Behgjet Pacolli, do të nisë të martën një vizitë zyrtare në Malin e Zi, ku temë qendrore e diskutimit me zyrtarët e lartë të shtetit malazez pritet të jetë marrëveshja e pa përfunduar për shënimin e kufirit ndërshtetëror.

Pacolli do ta takojë homologun e tij Srdjan Darmanoviq, zv/kryeministrin dhe ministrin e Drejtësisë, Zoran Pazhin, kryetarin e Parlamentit të Malit të Zi, Ivan Brajoviqin, si dhe presidentin, Filip Vujanoviq, shkruan sot Koha Ditore.

Zëvendëskryeministri i parë i Kosovës do të ketë takim edhe me drejtuesit e partive politike shqiptare në Mal të Zi. Përveç takimeve me krerët e Malit të Zi, Zyra e Pacollit nuk ka treguar se cila do të jetë agjenda.

Megjithatë, vizita e Pacollit, nuk pritet të ndryshojë asgjë sa i përket qëndrimit të shtetit malazez për marrëveshjen e demarkacionit.

Komentet

Komente

Sqarim: Ndalohen fyerjet dhe përdorimi i gjuhës ofenduese. INFOSOT mban të drejtën e publikimit ose jo të një komenti të caktuar. Përmbajtja e komenteve nuk pasqyron, qëndrim editorial të redaksisë së portalit INFOSOT. Ju faleminderit për mirëkuptimin!