PDK reagim ndaj lajmeve të rreme për koalicione në Podujevë

PDK në Podujevë ka reaguar për lajmin se mund të ketë koalicione në këtë komunë me LDK-në.

Më poshtë gjeni reagimin e plotë:

Ditë më parë, opinionit llapjan ju servuan lajme të rreme, për kinse koalicionin e fshehur të Partisë Demokratike të Kosovës me Lidhjen Demokratike të Kosovës në Podujevë. Ne si degë, reaguam duke e vlerësuar si gjest të ulët, si vijimësi e shkatërrimit të standardeve të mirëfillta të garës demokratike duke e zëvendësuar debatin mbi ofertën tonë për qytetarët, me shpifje e gënjeshtra për të mashtruar qytetarët.

Përsëri, këto lajme janë duke vazhduar si tendencë për të shkaktuar huti tek qytetarët. Së fundmi, jemi dëshmitarë të përfoljes së anëtarit të Kryesisë së Degës së PDK –së në Podujevë, z. Bashkim Latifi. Me këtë rast, në respekt të qytetarëve të Podujevës, por edhe për t’u treguar atyre grupeve që duan të ndotin garën demokratike, Partia Demokratike e Kosovës dega në Podujevë, dhe vet z. Bashkim Latifi jep edhe njëherë, këtë sqarim:

Ne, Partia Demokratike e Kosovës dega në Podujevë jemi përgatitur, që me ekipin më të mirë, dhe me kandidatin për kryetar të Podujevës, që me vlerat e tij është krenari e Podujevës, z. Hajredin Hyseni, t’i fitojmë zgjedhjet. Jo se na duhet patjetër të jemi në pushtet, por se Podujeva dhe qytetarët e saj vujnë pasojat e një keqqeverisje kronike shumëvjeçare e cila ka degraduar secilin segment të jetës në Podujevë.

Ne, në rrugën drejtë fitores, do të bazohemi vetëm në një koalicion: me qytetarin e Podujeves.

Ne asnjëherë, në asnjë rrethanë, më asnjë kusht, nuk bëjmë koalicion me dy kategori të dëmshme në skenën politike në Podujevë: me ata që me qeverisjen 17 vjeçare, e kanë vjedhur, gënjyer e keqpërdorur qytetarin e Podujevës dhe me ata që s’kanë asgjë tjetër në vlerat e tyre përpos përdorimit si mjet politik, shkatërrimin e pronës publike dhe institucioneve, sulmet banale, gënjeshtrën, mashtrimin dhe lajmet e rrejshme.

Qytetarët më 22 tetor do të refuzojnë të dyja këto opcione të neveritshme nga të cilat nuk mund të pritet zhvillim dhe ecje përpara. Ofertën e vetme për ndryshime rrënjësore pozitive në Podujevë e ka vetëm Partia Demokratike e Kosovës dhe frika nga kjo, i bënë ata të merren me sulme të ulta, por qytetarët s’mund t’i mashtroni më.

