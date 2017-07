“Alternativa reale e mosvotimit të mandatarit të parë, janë zgjedhjet e jashtëzakonshme. Nëse ne me 39 deputetë paskemi vështirësi me krijim, nuk ju vije rendi atyre me 29 e 32”, tha ai.

Por, Krasniqi shprehu bindjen se Haradinaj i ka së paku 61 numrat e nevojshme për ta bërë qeverinë, madje thotë se ata i kanë edhe emrat e deputetëve që do ta votojnë qeverinë Haradinaj.

“Po, unë i di kush janë deputetët që kanë me votu qeverinë e zotri Haradinajt, që e kanë konfirmu një gjë të tillë. Dhe më vjen mirë që kanë dal mbi egot e dikujt”, tha ai.

Për zgjedhjet e tetorit, Memli Krasniqi është i bindur se PDK do të kthehet dhe do ta tregojë fuqinë e vërtetë, deri sa e përjashtoi mundësinë që të kandidojë për kryetar të Prishtinës, tani për tani. /Telegrafi/